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В трёх округах Ставрополья объявили высший уровень пожарной опасности

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В трёх округах Ставропольского края объявили V уровень пожарной опасности, ещё в 16 — IV уровень.
В трёх округах Ставрополья объявили высший уровень пожарной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Благодарненском, Курском и Рощинском округах наблюдается чрезвычайная пожароопасность 22 апреля. Ещё в 16 объявлен IV уровень по классификации природных возгораний.

Низкая степень лесной пожароопасности сохраняется только в Кисловодске и Пятигорске.

Главное управление МЧС по краю напомнило жителям о том, что необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

Ранее власти Нижегородской области ввели особый противопожарный режим в регионе с 22 апреля.

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