В трёх округах Ставрополья объявили высший уровень пожарной опасности

В трёх округах Ставропольского края объявили V уровень пожарной опасности, ещё в 16 — IV уровень.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Благодарненском, Курском и Рощинском округах наблюдается чрезвычайная пожароопасность 22 апреля. Ещё в 16 объявлен IV уровень по классификации природных возгораний.

Низкая степень лесной пожароопасности сохраняется только в Кисловодске и Пятигорске.

Главное управление МЧС по краю напомнило жителям о том, что необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

Ранее власти Нижегородской области ввели особый противопожарный режим в регионе с 22 апреля.