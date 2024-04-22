В трёх округах Ставрополья объявили высший уровень пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В Благодарненском, Курском и Рощинском округах наблюдается чрезвычайная пожароопасность 22 апреля. Ещё в 16 объявлен IV уровень по классификации природных возгораний.
Низкая степень лесной пожароопасности сохраняется только в Кисловодске и Пятигорске.
Главное управление МЧС по краю напомнило жителям о том, что необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.
Ранее власти Нижегородской области ввели особый противопожарный режим в регионе с 22 апреля.