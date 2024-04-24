В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в майские праздники

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов рассказал о ситуации с пожарами в майские праздники.

«Если в простой рабочий день происходит один простой пожар каждые 10 минут, то в праздничные дни, а если мы берём статистику за майские праздники, порядка двух пожаров каждую минуту», — заявил он на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Как отметил Воронов, главной причиной пожаров почти в 80% случаев является человеческий фактор.

«То есть это именно действия людей. Либо осознанные, либо неосознанные, но вместе с тем это как раз связано с действиями человека. И только 20% обусловлены какими-то техническими либо природными явлениями, которые приводят к возникновению пожара», — добавил Воронов.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с «Радио 1» посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.