Bloomberg: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины
Об этом сообщил замминистра обороны Украины Юрий Джигир, передаёт Bloomberg.
По его словам, в оборонном ведомстве был введён «двухэтапный механизм» закупок.
Отмечается, что Министерство устанавливает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь снизить потенциальные риски.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что меры, принимаемые правительством Украины для борьбы с коррупцией, недостаточны.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон об ужесточении мобилизации на Украине повлияет на коррупцию.