Bloomberg: СВО вскрыла специфические коррупционные риски в минобороны Украины

Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском Минобороны.

Об этом сообщил замминистра обороны Украины Юрий Джигир, передаёт Bloomberg.

По его словам, в оборонном ведомстве был введён «двухэтапный механизм» закупок.

Отмечается, что Министерство устанавливает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь снизить потенциальные риски.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что меры, принимаемые правительством Украины для борьбы с коррупцией, недостаточны.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон об ужесточении мобилизации на Украине повлияет на коррупцию.