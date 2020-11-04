CGTN: несмотря на разногласия США и Китая, учёные из обеих стран находят способы работать вместе

Как показало исследование американского специалиста Кэролайн Вагнер, с усилением напряжённости между Пекином и Вашингтоном научное сотрудничество между двумя странами не только не прекратилось, но даже укрепилось в период пандемии, передаёт CGTN. По словам Вагнер, ради борьбы с коронавирусом ведущие учёные из обеих стран находят способы для взаимодействия — вне зависимости от того, кто финансирует их работу.

Несмотря на напряжённость в политических отношениях между США и Китаем, как показывает недавнее исследование, учёные из этих двух стран сотрудничают более активно, чем когда-либо.

КЭРОЛАЙН ВАГНЕР, доцент Колледжа общественно-политических коммуникаций Джона Гленна при Университете штата Огайо: Я бы сказала, что мы не заметили сокращение объёмов научного взаимодействия между США и Китаем. На самом деле, самое интересное, в нашем первом исследовании мы отразили, что США и Китай даже стали сотрудничать больше на ранних этапах (пандемии. — ИноТВ). По нашим наблюдениям, оно не прекратилось из-за того, что в дело вмешалась политика.

Специалист Колледжа общественно-политических коммуникаций Джона Гленна при Университете штата Огайо Кэролайн Вагнер возглавила команду экспертов, которые изучили международные научные работы по коронавирусу. Одним из главных выводов исследования стало наблюдение о том, как КНР усилила работу по изучению коронавируса, после того как он впервые был обнаружен в Ухани в 2019 году.

КЭРОЛАЙН ВАГНЕР: Первые шесть наиболее влиятельных статей, посвящённые новому коронавирусу, были представлены КНР сразу же в первые дни пандемии. И это как-то противоречит тому, что нам говорят, — что Китай не шёл на сотрудничество.

Собирая материалы для своего исследования, Вагнер работала совместно с приглашённым научным сотрудником в Университете Огайо, Цай Сяоцзин из Чжэцзянского университета в КНР.

ДЭН УИЛЬЯМС, корреспондент CGTN: Даже ещё до пандемии США и Китай были на передовой в сфере изучения коронавирусов. Как показывает исследование команды Вагнер, как только COVID-19 был идентифицирован, исследования активизировались усилиями небольших групп учёных в обеих странах, которые хотели ускорить процесс.

Как утверждает Вагнер, несмотря на политические препятствия, ведущие в своих отраслях учёные находят способы работать вместе.

КЭРОЛАЙН ВАГНЕР: Мы видим, что международные научные взаимосвязи оказались над национальными. Но помимо этого, есть выдающиеся специалисты, которые поддерживают связь друг с другом и занимаются плодотворной научной работой, по сути, вне зависимости от того, кто даёт на неё деньги. Они ищут новые перспективы, пытаются понять, где можно найти необходимые данные.

Учёные надеются, что накопленные данные в скором времени превратятся в безопасную и эффективную вакцину, которая впоследствии будет распространяться по всему миру.

Дэн Уильямс для CGTN, Колумбус, Огайо.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2020 года.