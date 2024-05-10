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Косторная заявила, что занятия балетом помогают ей восстанавливаться после операции

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о занятиях балетом во время восстановления после операции.
Косторная заявила, что занятия балетом помогают ей восстанавливаться после операции
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«История с пуантами и балетом мне даже помогает лучше восстанавливаться. Много занимаюсь хореографией, что помогает оставаться в хорошей физической форме. В дальнейшем хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень», — приводит слова Косторной ТАСС.

С 2023 года Алёна выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Алёна также является победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

В феврале фигуристка перенесла операцию на плече.

Ранее Косторная призналась, что образ чёрного лебедя является её любимым.

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