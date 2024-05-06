Косторная призналась, что образ чёрного лебедя является её любимым
- РИА Новости
«На одном из шоу Рудковская предложила образ чёрного лебедя, вариантов отказаться у меня не было. Сразу после первого выхода я поняла, что 200%-ное попадание в образ», — написала Косторная в Telegram-канале.
С 2023 года Алёна выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.
Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.
Ранее Максим Траньков рассказал, как Косторная нагрубила ему на тренировке.