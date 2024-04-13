Траньков рассказал, как Косторная нагрубила ему на тренировке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как Алёна Косторная нагрубила ему на тренировке.

«Я прекрасно знаю характер Косторной, и не могу сказать, что я прямо поклонник её поведения. У меня с этим связана своя история. Когда я только пришёл с Морозовым и Тарасовой на каток к Этери Тутберидзе, я вышел на лёд — мы катались вместе с одиночниками. Если взять нашу площадку, она прыгает в том углу аксель, а я стою вот здесь у бортика: смотрю, как она прыгает, и за своей парой слежу. Она заходит, пропускает прыжок и просто на весь лёд с нецензурной бранью на меня начинает орать, мол, какого ты тут стоишь? Моя реакция в любое другое время была бы... очень понятной. Но я в этот момент должен был это съесть, потому что я только пришёл, потому что тут сидит Этери Георгиевна», — приводит слова Транькова канал «Каток».

С 2023 года Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

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