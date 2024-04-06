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Траньков назвал имя действующего российского фигуриста, который делает сальто

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал фигуриста-одиночника, который может выполнять сальто назад на льду.
Траньков назвал имя действующего российского фигуриста, который делает сальто
  • РИА Новости

«Может, со стороны данный прыжок кажется безумно опасным, но на самом деле ничего страшного в нём нет. Прекрасно помню, как ещё в 1998-м на Олимпиаде в Нагано француженка Сурия Бонали включила его в собственную произвольную. А ведь с тех пор прошло почти 30 лет. Тогда за сальто спортсменку наказали и сняли баллы. Зато потом в шоу ты будешь цениться больше. Я сальто никогда исполнять не пробовал, даже на тренировках, поскольку всё-таки выступал в парах. Не горел желанием. Но среди действующих россиян-одиночников могу назвать несколько фамилий, кто его спокойно делает, например Дмитрий Алиев», — заявил он RT.

Ранее Траньков отреагировал на то, что ISU может убрать сальто из списка запрещённых элементов.

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