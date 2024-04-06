Траньков — о разрешении сальто в фигурном катании: ISU хочет устроить шоу для болельщиков

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) может убрать сальто из списка запрещённых элементов.

«Сальто в фигурном катании прыгали уже неоднократно. Случалось это даже на Олимпийских играх и на последнем чемпионате мира в Монреале. Человек с ним в программе даже вошёл в тройку. Просто раньше оно было запрещено. Видимо, ISU хочет устроить дополнительное шоу для болельщиков. Повторюсь, сальто в фигурном катании исполняет каждый второй, а потому давно пора его разрешить», — сказал он RT.

Ранее сообщалось, что Алексею Мишину нравится идея снятия запрета на сальто в фигурном катании.