Мишину нравится идея снятия запрета на сальто в фигурном катании
- РИА Новости
«Мне нравится эта идея», — цитирует Мишина «Матч ТВ».
6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании. На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.
На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.