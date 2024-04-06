Мишину нравится идея снятия запрета на сальто в фигурном катании

Российский тренер Алексей Мишин отреагировал на возможное снятие запрета на сальто в фигурном катании.

«Мне нравится эта идея», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании. На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.