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Мишину нравится идея снятия запрета на сальто в фигурном катании

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Российский тренер Алексей Мишин отреагировал на возможное снятие запрета на сальто в фигурном катании.
Мишину нравится идея снятия запрета на сальто в фигурном катании
  • РИА Новости

«Мне нравится эта идея», — цитирует Мишина «Матч ТВ».

6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании. На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.

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