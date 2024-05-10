Синоптик Ильин спрогнозировал дальнейшие колебания температуры воздуха в столичном регионе

Синоптик и военный метеоролог Александр Ильин рассказал о погоде в столичном регионе.

«С 16 мая ждём потепления до +17…+19 °С, а уже в пятницу, 17 мая, и в субботу, 18 мая, — под +20 °С в Московском регионе будет», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, кратковременные снижения температуры ещё будут, но это будет уже не +2...+5 °С.

«Речь идёт о диапазоне в пределах +10…+15 °С, что уже не так страшно. Далее, скорее всего, в воскресенье, 19 мая, резкое падение температуры мы ещё понаблюдаем, а затем продолжительный период высоких температур +18…+23 °С», — добавил Ильин.

Ранее председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров назвал майские снегопады результатом изменения климата.