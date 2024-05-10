Число креативных кластеров в Москве выросло почти в два раза за пять лет

Количество креативных кластеров в Москве выросло почти в два раза за пять лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Сегодня в столице свыше 30 таких кластеров. При этом больше половины — на территориях старых промышленных предприятий. Многие из них имеют уникальную архитектуру», — сказал мэр.

Например, в кластере «Центр Зотов» проходят культурные мероприятия, а на территории бывшей текстильной фабрики «Трёхгорная мануфактура» расположен креативный квартал с более чем 150 резидентами.

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» запустило проект «Первые в медиа».