Медведев назвал целью учений в России отработку ответа на возможные атаки Запада
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки Запада.
- РИА Новости
«Отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений», — написал Медведев в Telegram-канале.
6 мая Минобороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа.
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