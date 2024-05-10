Медведев назвал целью учений в России отработку ответа на возможные атаки Запада

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки Запада.

РИА Новости

«Отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений», — написал Медведев в Telegram-канале. 6 мая Минобороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа.