Политолог Дудаков: американцы зависят от российского урана

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал в беседе с RT обращение американской компании Centrus к властям США с просьбой дать фирме в качестве исключения продолжать закупки у России обогащённого урана в интересах атомной отрасли Соединённых Штатов.

«На самом деле, этот законопроект, принятый в конгрессе, — это чистой воды популизм и ничего больше. Потому что в самом законопроекте предусмотрен отказ от отказа закупать российский уран, если других альтернатив на рынке нет. Действительно, других альтернатив на рынке нет», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на мировом рынке уран — дефицитный товар, на который выросли цены.

При этом, как считает политолог, никто не может заместить российский уран в таких объёмах.

«Поэтому неудивительно, что американские компании будут пытаться получить в рамках этого нового постановления для себя исключения для продолжения закупки российского урана, на который они тратят больше $1 млрд ежегодно. Хотя при этом, как мы видим, администрация (президента США Джо. — RT) Байдена пытается пиариться на том, что они якобы начали снова развивать производство и обогащение урана. В реальности там конечно объёмы очень маленькие. Американцы как продолжали зависеть от нашего урана, так и будут продолжать от него зависеть и его покупать», — заметил Дудаков.

Ранее американская компания Centrus обратилась к властям США с просьбой дать фирме в качестве исключения продолжать закупки у России обогащённого урана в интересах атомной отрасли Соединённых Штатов.

Сенат Соединённых Штатов 1 мая одобрил законопроект о запрете импорта российского урана.