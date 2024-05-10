Фигурист Яблоков вернулся в группу Буцаевой после проб в танцах на льду

Российский тренер Виктория Буцаева сообщила, что Илья Яблоков тренируется в её группе.

«Яблоков сейчас тренируется в моей группе», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

В феврале появилась информация, что Яблоков перешёл в танцы на льду и пробуется в дуэте с Ариной Ушаковой.

Позднее появилась информация, что Яблоков приостановил тренировки с Ушаковой и склоняется к отказу от перехода в танцы.

Яблоков является серебряным призёром этапа Гран-при России 2022 года.

Ранее Ангелопол сообщил, что они с Ушаковой не сошлись стилями.