Фигурист Яблоков вернулся в группу Буцаевой после проб в танцах на льду
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«Яблоков сейчас тренируется в моей группе», — приводит слова Буцаевой ТАСС.
В феврале появилась информация, что Яблоков перешёл в танцы на льду и пробуется в дуэте с Ариной Ушаковой.
Позднее появилась информация, что Яблоков приостановил тренировки с Ушаковой и склоняется к отказу от перехода в танцы.
Яблоков является серебряным призёром этапа Гран-при России 2022 года.
Ранее Ангелопол сообщил, что они с Ушаковой не сошлись стилями.