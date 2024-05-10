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Третьяк: думаю, что и канадцы сейчас скучают по такому сопернику, как Россия

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что Канада скучает по матчам с Россией.
Третьяк: думаю, что и канадцы сейчас скучают по такому сопернику, как Россия
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вы же знаете, что канадцы в финале всегда любят играть со сборной России. И сама история матчей между Канадой и ещё СССР, а потом Россией будоражит болельщиков и хоккеистов. Думаю, что и канадцы сейчас скучают по такому сопернику, как мы. Надеюсь, что-то изменится, и, может быть, мы найдём какие-то моменты, чтобы встретиться», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что болельщикам запретили посещать матчи ЧМ по хоккею с флагами России и Белоруссии.

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