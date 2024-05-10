Аналитик Бакланова рассказала о культурах, которым не страшны заморозки
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В беседе с «Российской газетой» она заявила, что из ягод это, в частности, малина и ежевика.
Как отметила Бакланова, не цветущие растения от снега могут пострадать, но не погибнуть. Они восстановятся и будут расти дальше.
Из огородных культур к заморозкам довольно устойчивы картофель, лук и редис.
Подсолнечник неплохо переносит заморозки до -3 °С в фазе семядолей. По словам эксперта, озимые зерновые хорошо переносят низкую температуру зимой, но после возобновления роста они тоже уязвимы.
Ранее председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов рассказал о способах защиты косточковых культур от заморозков.