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Садовод Туманов рассказал, как защитить косточковые культуры от заморозков

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Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов рассказал о способах защиты косточковых культур от заморозков.
Садовод Туманов рассказал, как защитить косточковые культуры от заморозков
  • РИА Новости

«Для косточковых заморозки опаснее всего, когда растения цветут. Если сегодня вдруг бабахнет минус пять, на 100% пестики подмёрзнут. Это значит, что урожая не будет, если мы ничего не предпримем. А сами растения перенесут и не такой заморозок», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если на участке есть водопровод, то можно на ночь облить из шланга цветущие растения водой.

«Пока капельки воды висят, а висеть они будут долго, заморозок не страшен», — пояснил эксперт.

Ещё одним эффективным способом Туманов назвал утепление цветущих веток с помощью плёнки, газет, тряпок.

«Так вот, всё, что вы накинете на цветущие ветки, может помочь перенести заморозок. Он ведь будет кратковременным, и иногда такое простейшее укрытие может спасти», — добавил эксперт.

Ранее юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова рассказала о растениях, которые запрещено выращивать в огороде.

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