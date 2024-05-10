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Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба Вооружённых сил.
Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Генерал-майор Виктор Гулевич освобождён от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

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