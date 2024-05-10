Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Генерал-майор Виктор Гулевич освобождён от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.