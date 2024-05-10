Свидетель инцидента с автобусом в Петербурге: водитель был в шоковом состоянии
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
По его словам, они остановились и стали кричать водителю, чтобы он открыл люк, но тот не реагировал. Мужчины прыгнули с моста в воду.
«Женщина была без сознания — мы её откачали», — сообщил Идрис.
Он добавил, что потом выплыл ещё один мужчина, он говорил, что у него жена там осталась.
«Водитель был в шоковом состоянии, мы открыли люк, вытащили его и женщину, а потом автобус затонул», — сказал он.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.