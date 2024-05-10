Свидетель инцидента с автобусом в Петербурге: водитель был в шоковом состоянии

Идрис Гаджиев рассказал RT, что они с братом Шахбаном и дядей Мухаммадом ехали на молитву, когда автобус в Санкт-Петербурге упал в Мойку.

По его словам, они остановились и стали кричать водителю, чтобы он открыл люк, но тот не реагировал. Мужчины прыгнули с моста в воду.

«Женщина была без сознания — мы её откачали», — сообщил Идрис.

Он добавил, что потом выплыл ещё один мужчина, он говорил, что у него жена там осталась.

«Водитель был в шоковом состоянии, мы открыли люк, вытащили его и женщину, а потом автобус затонул», — сказал он.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.