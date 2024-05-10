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Собянин рассказал о развитии городского вокзала Тимирязевская

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии городского вокзала Тимирязевская. В частности, там сделают разворотную площадку для наземного городского транспорта, реконструируют два подземных перехода через Дмитровское шоссе, проложат около двух километров улиц и дорог.
Собянин рассказал о развитии городского вокзала Тимирязевская

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Параллельно развиваем транспортный узел возле станции метро «Хорошёвская» и строим московский городской вокзал Митьково МЦД-3. На «Хорошёвской» уже можно пересесть с одного вида транспорта на другой, на Митьково эта возможность тоже появится», — заявил мэр.

По его словам, оба проекта предусматривают благоустройство территории рядом.

Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.

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