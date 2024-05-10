Собянин рассказал о развитии городского вокзала Тимирязевская
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Параллельно развиваем транспортный узел возле станции метро «Хорошёвская» и строим московский городской вокзал Митьково МЦД-3. На «Хорошёвской» уже можно пересесть с одного вида транспорта на другой, на Митьково эта возможность тоже появится», — заявил мэр.
По его словам, оба проекта предусматривают благоустройство территории рядом.
Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.