Мамиашвили: Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества.

«В Стамбуле, на отборочном турнире к Олимпийским играм собрался весь цвет мировой борьбы. Из России, США, Ирана, стран Африки и Азии. А Украины нет. К сожалению, они сами вычеркнули себя из мирового борцовского сообщества», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

В Стамбуле с 9 по 12 мая проходит заключительный квалификационный турнир к Олимпиаде в Париже для борцов.

Ранее сообщалось, что три российских борца завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в Париже.