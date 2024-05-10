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Мамиашвили: Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества.
Мамиашвили: Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества
  • РИА Новости

«В Стамбуле, на отборочном турнире к Олимпийским играм собрался весь цвет мировой борьбы. Из России, США, Ирана, стран Африки и Азии. А Украины нет. К сожалению, они сами вычеркнули себя из мирового борцовского сообщества», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

В Стамбуле с 9 по 12 мая проходит заключительный квалификационный турнир к Олимпиаде в Париже для борцов.

Ранее сообщалось, что три российских борца завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в Париже.

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