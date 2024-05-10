В Москве привели в порядок более 1,1 тысячи памятников в рамках месячника по благоустройству

В Москве в рамках месячника по благоустройству привели в порядок более 1,1 тыс. памятников, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.

Об этом сообщает «Российская газета».

«В течение апреля были организованы мероприятия по комплексной промывке памятников и монументов, которых в столице насчитывается более 1,1 тыс. Каждый объект очистили в соответствии со специальной технологией с учётом материала, из которого он сделан, и общего состояния», — отметил Бирюков.

По его словам, все используемые средства безопасны для окружающей среды.

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