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Вице-спикер ГД Чернышов — об утверждении Мишустина: абсолютно логичное решение

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Анастасия Белоусова
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Вице-спикер ГД Чернышов — об утверждении Мишустина: абсолютно логичное решение
  • AP
  • © The State Duma

«Абсолютно логичное решение для каждого голосовавшего за кандидатуру Михаила Владимировича. Потому что правительство под его руководством действительно реализует серьёзные эффективные меры для поступательного развития страны. Это заключается в экономике, в социальной сфере, в вопросах, связанных с наукой и технологиями, в новых прорывных решениях в области искусственного интеллекта, больших данных и государственного управления в целом», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства России.

Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России.

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