Депутат Гутенёв объяснил выбор Мишустина на пост премьер-министра России

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

«(Поддержали Мишустина. — RT) исходя из тех результатов, которые продемонстрировало правительство в очень сложный период. Период, когда санкции достигли своего максимума, а этому предшествовала эпидемия ковида. Как кризис-менеджер Михаил Владимирович зарекомендовал себя с самой лучшей стороны», — отметил парламентарий.

Он добавил, что Мишустин сформировал сильную команду.

«Наверное, этим объясняется единодушная поддержка. На отчёте правительства, который был совсем недавно, все фракции достаточно высоко оценили результаты работы, высокие темпы экономического роста, вхождение по паритету покупательской способности в пятёрку ведущих стран. Результаты говорят сами за себя», — подчеркнул он.

Ранее Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера.