Депутат Водолацкий: Мишустин поднял экономику России

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

«Михаил Владимирович — это человек, который за четыре года удержал экономику страны на плаву, поднял на тот уровень, на котором она сегодня находится. Смог противостоять всем угрозам и санкциям. Наши западные недруги считали, что экономика России будет уничтожена, но вместо этого получили обратную реакцию. У нас идёт развитие всех отраслей экономики. Естественно, это заслуга председателя правительства», — объяснил парламентарий.

Ранее Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера.