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Депутат Водолацкий: Мишустин поднял экономику России

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Депутат Водолацкий: Мишустин поднял экономику России
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma Press Service

«Михаил Владимирович — это человек, который за четыре года удержал экономику страны на плаву, поднял на тот уровень, на котором она сегодня находится. Смог противостоять всем угрозам и санкциям. Наши западные недруги считали, что экономика России будет уничтожена, но вместо этого получили обратную реакцию. У нас идёт развитие всех отраслей экономики. Естественно, это заслуга председателя правительства», — объяснил парламентарий.

Ранее Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера.

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