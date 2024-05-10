Власти Тверской области поздравили ветерана Иванову с 101-летием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Полину Иванову с днём рождения. Ей исполнился 101 год 10 мая.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Подвиг Вашего поколения, защитившего мир и свободу нашей Родины, — это бесценное достояние, которым особо дорожат на Тверской земле и во всей России. Пусть радость Великой Победы, однажды озарившая Ваше сердце и подарившая многие силы для трудов на благо Верхневолжья, по сей день согревает Ваше сердце», — заявил Руденя.

С 1942 по 1945 год Иванова работала в паспортном столе во Ржеве, а после войны — на Краснохолмском хлебоприёмном предприятии и Краснохолмском РОВД.

Имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941—1945 годов» и «Ветеран труда».

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.