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Власти Тверской области поздравили ветерана Иванову с 101-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Полину Иванову с днём рождения. Ей исполнился 101 год 10 мая.
Власти Тверской области поздравили ветерана Иванову с 101-летием
  • © Правительство Тверской области

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Подвиг Вашего поколения, защитившего мир и свободу нашей Родины, — это бесценное достояние, которым особо дорожат на Тверской земле и во всей России. Пусть радость Великой Победы, однажды озарившая Ваше сердце и подарившая многие силы для трудов на благо Верхневолжья, по сей день согревает Ваше сердце», — заявил Руденя.

С 1942 по 1945 год Иванова работала в паспортном столе во Ржеве, а после войны — на Краснохолмском хлебоприёмном предприятии и Краснохолмском РОВД.

Имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941—1945 годов» и «Ветеран труда».

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