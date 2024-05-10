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Травматолог Саутенко посоветовал не кататься на электросамокате вдвоём

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Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-ортопед, травматолог Александр Саутенко посоветовал не кататься на электросамокате вдвоём.
Травматолог Саутенко посоветовал не кататься на электросамокате вдвоём
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

В беседе с сайтом kp.ru он также отметил, что не стоит «лететь» на самокате вперёд, особенно на тротуаре.

Как рекомендует врач, на самокате нужно поставить одну ногу чуть вперёд, другую — чуть назад. Также желательно помнить, что в дождь самокат теряет свою устойчивость.

«Наиболее частые травмы при езде на самокатах — царапины, ссадины от трения с ветками деревьев, стенами. Но нередки и ушибы, и даже переломы, и черепно-мозговые травмы разной степени тяжести», — добавил Саутенко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала об инициативах по дополнительным требованиям к электросамокатам.

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