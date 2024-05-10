Методист Мушта рассказал об особенностях подготовки к ЕГЭ
- РИА Новости
«Она включает в себя освоение теоретической базы, необходимой для сдачи экзаменов. Важно понимать, что экзамены проверяют только материалы школьной программы и не включают в себя чего-то постороннего. Но, помимо знаний, важно и умение работать с форматом экзамена, которое приходит с опытом решения пробных вариантов и написания пробных экзаменов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, важно понимать свои возможности и отслеживать прогресс. Во время подготовки желательно определить, какие у школьника слабые места, и проработать их заранее.
«Не стоит забывать и про психологический настрой во время экзамена. Многое зависит от него и от общего самочувствия ученика», — добавил Мушта.
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