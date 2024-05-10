Методист Мушта рассказал об особенностях подготовки к ЕГЭ

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, какие существуют особенности подготовки к ЕГЭ.

«Она включает в себя освоение теоретической базы, необходимой для сдачи экзаменов. Важно понимать, что экзамены проверяют только материалы школьной программы и не включают в себя чего-то постороннего. Но, помимо знаний, важно и умение работать с форматом экзамена, которое приходит с опытом решения пробных вариантов и написания пробных экзаменов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно понимать свои возможности и отслеживать прогресс. Во время подготовки желательно определить, какие у школьника слабые места, и проработать их заранее.

«Не стоит забывать и про психологический настрой во время экзамена. Многое зависит от него и от общего самочувствия ученика», — добавил Мушта.

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