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В ХМАО ожидается потепление до +17 °С

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В Ханты-Мансийском автономном округе 11 и 12 мая прогнозируется потепление до +17 °С.
В ХМАО ожидается потепление до +17 °С
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«11 мая днём в большинстве районов небольшие умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 7—12 м/с, днём местами порывы 15—18 м/с», — говорится в сообщении.

Днём +7...+12 °С, на севере +1...+6 °С.

«12 мая днём в большинстве районов небольшие умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 °С, днём — до +12 °С», — отмечается в прогнозе.

На севере региона потеплеет до +2 °С, на юге — до +17 °С.

Ранее председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров назвал майские снегопады результатом изменения климата.

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