В ГД отметили стабильное развитие российской экономики под руководством Мишустина
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«Под руководством Михаила Владимировича российская экономика стабильно развивается, несмотря на серьёзнейшие геополитические вызовы. В сложнейший для страны период удалось решить ряд антикризисных задач», — отметила она.
Парламентарий также подчеркнула отзывчивость Мишустина к обращениям депутатов.
«Сегодня, например, на заседании ГД поддержал моё предложение о предоставлении Госдуме одновременно с проектом бюджета России реестра объектов, которые предполагается профинансировать. Это станет дополнительным элементом парламентского контроля за регионами», — объяснила Лантратова.
По её словам, сейчас депутаты получают обобщённую информацию о том, какие суммы выделяются на «строительство или восстановление объектов образования, здравоохранения и так далее».
«Мы с коллегами считаем, что нам крайне необходимо видеть, на какие именно объекты будут направлены денежные средства для их ремонта», — заявила депутат.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства России.
Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России.