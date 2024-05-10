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В ГД отметили стабильное развитие российской экономики под руководством Мишустина

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT рассказала о работе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
В ГД отметили стабильное развитие российской экономики под руководством Мишустина
  • AP
  • © The State Duma

«Под руководством Михаила Владимировича российская экономика стабильно развивается, несмотря на серьёзнейшие геополитические вызовы. В сложнейший для страны период удалось решить ряд антикризисных задач», — отметила она.

Парламентарий также подчеркнула отзывчивость Мишустина к обращениям депутатов.

«Сегодня, например, на заседании ГД поддержал моё предложение о предоставлении Госдуме одновременно с проектом бюджета России реестра объектов, которые предполагается профинансировать. Это станет дополнительным элементом парламентского контроля за регионами», — объяснила Лантратова.

По её словам, сейчас депутаты получают обобщённую информацию о том, какие суммы выделяются на «строительство или восстановление объектов образования, здравоохранения и так далее».

«Мы с коллегами считаем, что нам крайне необходимо видеть, на какие именно объекты будут направлены денежные средства для их ремонта», — заявила депутат.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства России.

Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России.

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