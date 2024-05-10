Голы Конате и Бериши принесли «Ахмату» победу над «Крыльями Советов» в РПЛ
Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Грозного.
На 45+1‑й минуте счёт в матче открыл Мохамед Конате. Второй гол команды на 62-й минуте забил Бернард Бериша.
Как сообщает Opta, Конате – лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ. На его счету 29 голов за три сезона в команде. Он обошёл Маурисио, у которого 28 голов.
«Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Крыльев» 40 очков и шестая позиция.
Ранее Магомед Адиев высказался о положении грозненского клуба в турнирной таблице РПЛ.