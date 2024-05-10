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Собянин рассказал о планах по благоустройству на севере Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на севере столицы.
Собянин рассказал о планах по благоустройству на севере Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог Собянина.

«В этом году создадим там четыре современных общественных пространства. По возможности в каждом постараемся соблюсти принцип зонирования: выделить участки для тихого отдыха, детских игр и спорта», — заявил мэр.

В частности, в Коптеве у Тимирязевского парка благоустроят «Вишнёвый сад», а в Тимирязевском районе приведут в порядок сквер Соломенной сторожки.

Кроме того, работы пройдут в парке «Савёловский» и в сквере в Керамическом проезде.

Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.

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