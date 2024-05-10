Пожароопасный сезон в ЯНАО объявлен с 10 мая

В Ямало-Ненецком автономном округе объявили пожароопасный сезон. Он продлится с 10 мая до 1 октября.

Об этом сообщает URA.RU.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 60 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Если в результате неосторожного обращения с огнём начинается пожар, то виновника могут преследовать уже по уголовной статье.

Ранее эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как защитить дом от лесных пожаров.