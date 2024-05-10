RT в Telegram
Подпишись

Пожароопасный сезон в ЯНАО объявлен с 10 мая

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе объявили пожароопасный сезон. Он продлится с 10 мая до 1 октября.
Пожароопасный сезон в ЯНАО объявлен с 10 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 60 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Если в результате неосторожного обращения с огнём начинается пожар, то виновника могут преследовать уже по уголовной статье.

Ранее эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как защитить дом от лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить