Пожароопасный сезон в ЯНАО объявлен с 10 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 60 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Если в результате неосторожного обращения с огнём начинается пожар, то виновника могут преследовать уже по уголовной статье.
Ранее эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как защитить дом от лесных пожаров.