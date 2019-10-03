Обозреватель Bloomberg: «медовый месяц» Зеленского подошёл к концу

Украинский лидер Владимир Зеленский, президентство которого начиналось весьма успешно, теперь оказался в сложной ситуации: ему становится всё труднее добиваться подвижек в выполнении двух главных предвыборных обещаний — о борьбе с коррупцией и об урегулировании конфликта на востоке страны, считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По мысли журналиста, Зеленский рискует повторить судьбу Порошенко и разочаровать свой народ, и где ему взять так нужные ему сейчас победы, не совсем понятно.

Президент Украины Владимир Зеленский «пришёл к власти главным образом благодаря двум обещаниям» — он взял на себя обязательство побороть охватившую страну коррупцию и вернуть мир на Восточную Украину, пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский. Между тем, как полагает журналист, сегодня Зеленский теряет позиции по первому вопросу и сталкивается со всё большим давлением к тому, чтобы добиваться хоть какого-то прогресса во втором.

После триумфальной победы Зеленского и его партии на выборах в этом году новому президенту и его соратникам «удивительным образом везло»: рейтинг президента рос благодаря рекордному урожаю, «неожиданному росту экономики» и удачному обмену пленными с Россией, которого много лет не могла добиться предыдущая администрация, продолжает Бершидский. Однако теперь «медовый месяц Зеленского, похоже, подходит к концу» — пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины покинул «ключевой реформатор» и давний союзник президента Александр Данилюк, и причиной его отставки, по данным СМИ, стало недовольство связями между Зеленским и миллиардером Игорем Коломойским, подчёркивает обозреватель Bloomberg.

Данилюк — бывший министр финансов и консультант международной консалтинговой компании McKinsey & Co. — «укреплял авторитет» Зеленского, делая его более «приемлемым» для западных партнёров, которые поначалу воспринимали бывшего комедийного актёра как «клоуна-популиста», напоминает автор. Ранее чиновник покинул правительство Петра Порошенко, разочаровавшись в нём из-за отсутствия реальных перемен в политической и судебной сферах, и благодаря его поддержке в адрес Зеленского, народ Украины стал верить в то, что новый президент действительно намерен «порвать с прошлым и начать с чистого листа», пишет он.

У Данилюка, впрочем, было одно серьёзное опасение — он боялся, что «его заклятый враг» Коломойский, на телеканале которого сделал карьеру комедианта Зеленский, станет оказывать влияние на главу государства, говорится в статье. «Если есть риск того, что Коломойский всплывёт рядом с Зеленским, мне даже и близко нельзя к этому всему подходить, потому что это очень плохо скажется на моей репутации», — признавался чиновник в беседе с автором материала ещё в марте. С того момента Коломойский успел «всплыть» много раз, и даже начал искать способы вернуть себе контроль над национализированным ранее «Приватбанком», отмечает Бершидский.

В таком контексте уход Данилюка является «плохим знаком» для Зеленского, а к тому же воспроизводит «шаблон», «терзавший» и Порошенко — «профессионалы из частного сектора и успешные зарубежные реформаторы», занимавшие посты в его администрации, быстро разочаровывались из-за чересчур медленного темпа перемен и давления со стороны друзей и деловых партнёров президента, рассуждает обозреватель Bloomberg. То, что эти люди не могли ничего добиться и уходили, сильно ослабило позиции Порошенко и в итоге помогло Зеленскому одержать над ним верх на выборах, констатирует журналист.

Меж тем, самому Зеленскому сейчас пригодится любая поддержка, подчёркивается в статье. Его правительство не только проводит радикальные реформы, но и пытается бороться с широко распространённым в стране уклонением от налогов — а поскольку украинцы пока не видят улучшения экономической ситуации, такая борьба будет непростой, пишет автор. Выполнить второе главное обещание и закончить войну на Восточной Украине администрации Зеленского тоже будет трудно: разразившийся в США «украинский скандал» подорвал стратегию президента по укреплению «западной коалиции», которая могла бы помочь президенту договориться с российским лидером Владимиром Путиным, а спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, который неизменно выступал на стороне Киева, даже когда давали слабину европейские чиновники, оказался втянут в «политический бардак» и был вынужден подать в отставку, напоминает автор.

Пока Вашингтон пребывает в растерянности, Кремль «проталкивае договорённости, которые многие на Украине воспринимают как самую настоящую измену», отмечает Бершидский. Речь идёт о так называемой «формуле Штайнмайера»: как подчёркивает обозреватель Bloomberg, согласившись на этот план из-за отсутствия поддержки со стороны США, Зеленский обязался провести выборы «на территориях, которые до сих пор контролируют марионетки России», и единственным «гарантом легитимности» на таких выборах будет лишь присутствие иностранных наблюдателей.

По мнению автора, Зеленский ступил на «опасную дорогу» — достаточно лишь нескольких оплошностей, и новый украинский президент может повторить «бесславный путь» Порошенко, определив для Украины «судьбу страны, которой всегда управляют люди, обманывающие надежды народа». Ему срочно нужны успехи, но где ему их взять — не вполне очевидно, подытоживает автор.