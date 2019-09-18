People's Daily рассказала о фактах и цифрах российско-китайского сотрудничества

В последние годы Китай и Россия укрепляют двусторонние связи в торговой, сельскохозяйственной и энергетической сферах. Как пишет People's Daily, за первые пять месяцев текущего года товарооборот между Китаем и Россией достиг $41,6 млрд, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай и Россия подняли двусторонние связи до уровня отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Следующие факты и цифры показывают, что две страны укрепляют двусторонние связи в торговой, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Более 380 сделок общей стоимостью около $24,3 млрд были заключены во время шестого Китайско-Российского ЭКСПО, которое прошло в июне 2019 года в городе Харбин, административном центре провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

За первые пять месяцев текущего года товарооборот между Китаем и Россией достиг $41,6 млрд, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром России. В январе-мае этого года российский экспорт в Китай достиг $21,5 млрд с ростом на 1,4% в годовом выражении, а импорт из Китая — $20,1 млрд с ростом на 2,5%.

Китай стал одним из главных экспортных рынков сельскохозяйственной продукции России. В первые пять месяцев 2019 года объём торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами достиг $2,18 млрд, что на 1,9% больше, чем годом ранее.

Соевые бобы внесли весомый вклад в сотрудничество в области сельского хозяйства между Китаем и Россией. Главное таможенное управление КНР пообещало расширить источники импорта соевых бобов по всей территории России и развить маршруты судоходства в целях улучшения транспортных условий. В июле китайские компании морским путём импортировали 4400 тонн соевых бобов из России.

Энергетика является другим аспектом укрепления сотрудничества двух стран. В конце августа через погранпереход Маньчжурия из России в Китай отправились первые два состава с 1150 тоннами сжиженного углеводородного газа, что послужило началом сухопутной транспортировки газа между двумя странами. Как предполагается, к началу 2020 года объём поставок российского газа в Китай достигнет 100 тысяч тонн.

Дата публикации 16 сентября 2019 года.