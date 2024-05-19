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«Гавр» Кузяева проиграл «Марселю» в чемпионате Франции

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«Гавр» проиграл «Марселю» в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:2.

Счёт на 64-й минуте открыл Пьер Обамеянг. Второй гол команды на 77-й минуте забил Майкл Мурильо. На седьмой минуте компенсированного времени матча Мохамед Байо реализовал пенальти и сократил отставание в счёте.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев вышел в старте, не отметился результативными действиями и был заменён на 85-й минуте.

У «Гавра» 32 очка и 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» набрал 50 очков и занимает восьмую позицию.

Ранее «Гавр» с Кузяевым проиграл «Ницце» в матче Лиги 1.

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