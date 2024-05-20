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FT: учёные допустили всплеск заболеваемости COVID-19 летом из-за штамма FLiRT

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На Западе распространяются штаммы коронавируса группы FLiRT, которые могут привести к росту заболеваемости этим летом.

Об этом пишет Financial Times.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», учёные предполагают, что штаммы данной группы, мутировавшие от «омикрона», не повлекут увеличение госпитализаций или тяжёлого течения болезни.

Ранее доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова рассказала в беседе с RT, ожидать ли появления в России новой группы штаммов коронавируса FLiRT, которая распространяется в ряде стран.

Также сообщалось, что Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд.

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