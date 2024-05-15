Вирусолог Карпова рассказала, опасен ли новый вариант коронавируса FLiRT

Доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова рассказала в беседе с RT, ожидать ли появления в России новой группы штаммов коронавируса FLiRT, которая распространяется в ряде стран.

«Мы с коронавирусом навсегда, я сейчас говорю о COVID-19. Поскольку это РНК-содержащий вирус (у него геном в виде РНК), он очень быстро мутирует. Происходит такой процесс, как рекомбинация фрагментов генома», — отметила собеседница RT.

Поэтому, по её прогнозам, можно ожидать появления новых вариантов коронавируса весной и осенью — в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями.

При этом Карпова подчеркнула, что всё это новые варианты «омикрона», поэтому такой сложной ситуации, которая была в начале пандемии, не ожидается.

Более того, она напомнила, что благодаря вакцинации в стране сформировалась достаточно хорошая прослойка защищённых людей в популяции.

По её мнению, в дальнейшем можно ожидать появления в России новой группы штаммов коронавируса FLiRT.

«То, что его сейчас здесь не обнаруживают, — обнаружат, можно не сомневаться абсолютно», — рассказала собеседница RT.

Она добавила, что никакой опасности для населения нет, а лечение будет симптоматическим.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена.