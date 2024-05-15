Вирусолог Карпова рассказала, опасен ли новый вариант коронавируса FLiRT
- РИА Новости
«Мы с коронавирусом навсегда, я сейчас говорю о COVID-19. Поскольку это РНК-содержащий вирус (у него геном в виде РНК), он очень быстро мутирует. Происходит такой процесс, как рекомбинация фрагментов генома», — отметила собеседница RT.
Поэтому, по её прогнозам, можно ожидать появления новых вариантов коронавируса весной и осенью — в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями.
При этом Карпова подчеркнула, что всё это новые варианты «омикрона», поэтому такой сложной ситуации, которая была в начале пандемии, не ожидается.
Более того, она напомнила, что благодаря вакцинации в стране сформировалась достаточно хорошая прослойка защищённых людей в популяции.
По её мнению, в дальнейшем можно ожидать появления в России новой группы штаммов коронавируса FLiRT.
«То, что его сейчас здесь не обнаруживают, — обнаружат, можно не сомневаться абсолютно», — рассказала собеседница RT.
Она добавила, что никакой опасности для населения нет, а лечение будет симптоматическим.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена.