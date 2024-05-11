Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд
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Об этом сообщает агентство Kyodo
По имеющимся данным, в своё время Япония приобрела лекарственные препараты для 5,6 млн человек, при этом к настоящему времени неиспользованными остались лекарства для примерно 4,3 млн человек.
Уточняется, что оставшиеся таблетки Xocova производства Shionogi & Co., капсулы Lagevrio производства Merck & Co. и таблетки Paxlovid производства Pfizer Inc., будут уничтожены по мере истечения срока годности.
Ранее властями страны уже были уничтожены порядка 240 млн доз вакцины против COVID-19.
Ранее французские учёные выяснили, что порядка 16,9 тыс. человек могли скончаться в связи с приёмом гидроксихлорохина во время первой волны пандемии коронавируса.