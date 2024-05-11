RT в Telegram
Подпишись

Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд

Короткая ссылка
Японские власти планируют уничтожить порядка 77% неиспользованных пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около $1,93 млрд, которые были приобретены во время активной фазы пандемии.
Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Об этом сообщает агентство Kyodo

По имеющимся данным, в своё время Япония приобрела лекарственные препараты для 5,6 млн человек, при этом к настоящему времени неиспользованными остались лекарства для примерно 4,3 млн человек.

Уточняется, что оставшиеся таблетки Xocova производства Shionogi & Co., капсулы Lagevrio производства Merck & Co. и таблетки Paxlovid производства Pfizer Inc., будут уничтожены по мере истечения срока годности.

Ранее властями страны уже были уничтожены порядка 240 млн доз вакцины против COVID-19.

Ранее французские учёные выяснили, что порядка 16,9 тыс. человек могли скончаться в связи с приёмом гидроксихлорохина во время первой волны пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить