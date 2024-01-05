Учёные во Франции связали смерть 17 тысяч больных COVID с препаратом от малярии
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Автор публикации ссылается на данные, которые были опубликованы в журнале Nature в 2021 году. Там было сказано об увеличении количества смертей на 11% из-за нарушений сердечного ритма и других побочных эффектов в связи с приёмом препарата.
Отмечается, что гидроксихлорохин назначался вопреки «отсутствию доказательств клинической пользы».
Ранее в ВОЗ заявили, что число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло более чем на 50% за месяц.