В России предложили ввести меры поддержки для садоводов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения ряда мер поддержки для российских садоводов. Копия обращения на имя министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут есть в распоряжении RT.

«В нашей стране особое значение имеет занятие сельским приусадебным хозяйством среди граждан. Россияне с особой любовью и старанием занимаются выращиванием овощей и фруктов на своих приусадебных участках», — рассказал Милонов.

Депутат отметил, что возможность ведения приусадебного хозяйства для страны имеет стратегическое значение.

В связи с этим он обратился в ведомство с просьбой рассмотреть возможность внедрения ряда мер поддержки для российских садоводов.

«В частности, целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, он предложил проводить открытые лекции по садоводству, а также поддержать россиян в организации сезонных ярмарок и колхозных рынков для продажи урожая.

Ранее Милонов предложил создать раздел на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару.