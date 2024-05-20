В России предложили ввести меры поддержки для садоводов
- РИА Новости
«В нашей стране особое значение имеет занятие сельским приусадебным хозяйством среди граждан. Россияне с особой любовью и старанием занимаются выращиванием овощей и фруктов на своих приусадебных участках», — рассказал Милонов.
Депутат отметил, что возможность ведения приусадебного хозяйства для страны имеет стратегическое значение.
В связи с этим он обратился в ведомство с просьбой рассмотреть возможность внедрения ряда мер поддержки для российских садоводов.
«В частности, целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева», — говорится в тексте обращения.
Кроме того, он предложил проводить открытые лекции по садоводству, а также поддержать россиян в организации сезонных ярмарок и колхозных рынков для продажи урожая.
Ранее Милонов предложил создать раздел на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару.