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В России предложили ввести меры поддержки для садоводов

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения ряда мер поддержки для российских садоводов. Копия обращения на имя министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести меры поддержки для садоводов
  • РИА Новости

«В нашей стране особое значение имеет занятие сельским приусадебным хозяйством среди граждан. Россияне с особой любовью и старанием занимаются выращиванием овощей и фруктов на своих приусадебных участках», — рассказал Милонов.

Депутат отметил, что возможность ведения приусадебного хозяйства для страны имеет стратегическое значение.

В связи с этим он обратился в ведомство с просьбой рассмотреть возможность внедрения ряда мер поддержки для российских садоводов.

«В частности, целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, он предложил проводить открытые лекции по садоводству, а также поддержать россиян в организации сезонных ярмарок и колхозных рынков для продажи урожая.

Ранее Милонов предложил создать раздел на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару.

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