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В России предложили создать на портале госуслуг раздел для знакомств

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В России предложили создать на портале госуслуг раздел для знакомств
  • РИА Новости

Как напомнил парламентарий, в последние годы с российского цифрового рынка ушли зарубежные сервисы для знакомств в связи с незаконным санкционным давлением западных государств.

Тем не менее, по его словам, сфера онлайн-знакомств и поиска пары для создания отношений в стране сохраняется.

«К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надёжного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнёра на одну-две ночи», — подчеркнул Милонов.

По его мнению, давно назрела потребность в проверенном и надёжном приложении.

«Поэтому логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения новых правил маркировки пластиковой посуды и иных сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы.

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