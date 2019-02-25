Der Spiegel: слова Меркель о протестах детей в Германии подогревают паранойю вокруг «российского влияния»

Намёк Ангелы Меркель на то, что протесты немецкой молодёжи против изменений климата инспирированы Россией, был ошибкой, считает Der Spiegel. Он обусловлен общей паранойей вокруг «российского вмешательства». По мнению издания, слова канцлера способствуют тому, что «влиянию России» будет приписано возникновение любого протестного движения.

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, обычно столь осмотрительная Ангела Меркель допустила ошибку, пишет Der Spiegel. Сначала она говорила о «гибридной войне» со стороны России, а сразу после добавила: «сейчас в Германии дети протестуют против изменений климата. Безусловно, это очень важная тема. Тем не менее, сложно представить, что все немецкие дети внезапно решили устроить протест без какого-либо вмешательства извне».

Однако, представить это легко, если пообщаться с молодёжью, интересующейся политикой, возражает издание. Почему же тогда у канцлера возникла такая странная идея? Чтобы разобраться в этом, Der Spiegel проводит небольшой исторический экскурс и напоминает, о том, как в Германии появилось выражение «лживая пресса». Оно впервые возникло в 2014 году, в ходе еженедельных протестов, на которых собирались «эзотерики, сторонники теорий заговора и граждане рейха». Они демонизировали США, НАТО, «мировую финансовую элиту» и «лживую прессу»: по их мнению, все немецкие СМИ находятся под закулисным контролем и целенаправленно дезинформируют население. Термин «лживая пресса» также использовался для того, чтобы обвинить немецкие медиа в публикации материалов, порочащих Россию.

Впрочем, отмечает Der Spiegel, эти протесты не смогли расколоть общество. Однако, затем, в конце 2014 года начались демонстрации движения PEGIDA, в ходе которых также использовался термин «лживая пресса», но уже с иным смыслом: немецкие СМИ обвинялись в «излишнем дружелюбии к исламу». Как пишет издание, такая трактовка вызвала куда больший резонанс: согласно данным поисковика Google, количество запросов «лживая пресса» резко выросло, после первой демонстрации PEGIDA.

Всё это, пишет Der Spiegel, объясняет нынешнюю паранойю Берлина: при этом, издание отмечает, что бдительности терять нельзя, учитывая, что «в Москве с радостью наблюдает за протестами «жёлтых жилетов» во Франции» и за подобными тенденциями в Германии. Но это не означает, подчёркивает Der Spiegel, что все эти люди являются марионетками России и любой протест происходит из-за влияния «российской пропаганды».

У юных активистов, отстаивающих необходимость защиты окружающей среды нет цели расколоть общество — они просто хотят, чтобы правительство достигло провозглашённых им же самим целей по климату, пишет издание. Меркель же, своим высказыванием, «подлила масла в огонь» теориям заговора и сыграла на руку России, считает Der Spiegel, потому что если настоящие протестные движения будут считаться следствием влияния «российской пропаганды» — значит, российское правительство достигло своей цели.