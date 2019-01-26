Le Figaro: после площадей «жёлтые жилеты» отправились на покорение интернета

«Желтые жилеты» всё увереннее ищут новых сторонников в интернет-пространстве, пишет le Figaro. Как передаёт издание, лидеры движения уже запустили собственное мобильное приложение и вскоре откроют платформу для общения с гражданами. Сервис под названием «настоящие дебаты» призван стать прямым ответом на общенациональные дебаты, организованные правительством.

После социальных сетей, ставших «трамплином» для популярности движения «жёлтых жилетов», его члены теперь обратились к сфере мобильных приложений и даже создали собственное — GJ-France, пишет Le Figaro. Сервис ежедневно подсчитывает количество протестующих, присоединившихся к движению, показывает доступные для посещения лекции, где рассказывают о референдуме гражданской инициативы, а также предлагает «жёлтым жилетам», оказавшимся вдали от дома, найти попутчиков для поездок или ночлег.

Как отмечает издание, не считая улицы, «цифровое пространство представляет собой лучший способ достучаться до простых людей». Тем более, учитывая недовольство некоторых членов движения в связи с заявлениями о представлении избирательного списка от «жёлтых жилетов» на европейских выборах.

21 января один из лидеров движения Максим Николль, так же известный как Fly Rider, ставший инициатором создания приложения GJ-France, и одна из «жёлтых жилетов» первой волны Лиди Кулон запустили собственную платформу для общения с гражданами «Настоящие дебаты»* (le vrai débat) — прямой ответ на «грандиозную дымовую завесу», организованную правительством. Платформа начнёт собирать требования граждан уже в понедельник.

Забавно отметить, пишет газета, что в этой «гонке за близость к народу» и власти, и «жёлтые жилеты» обратились к одной и той же IT-компании. Стартап Cap Collectif является поставщиком услуг для различных министерств, политических партий и городских администраций.

Собственная платформу «жёлтые жилеты» запустили из опасений, что правительственный проект общенационального обсуждения не увенчается успехом из-за ряда невыполненных условий — о чём протестующие сообщили президенту Макрону в открытом письме.

Как напоминает издание, по задумке правительства, большие общенациональные дебаты предполагают заполнение гражданами опросных листов по темам налогообложения, экологии, организации государства и демократии. По словам представителей власти, в этом обсуждении «нет запрещённых тем». Однако, по мнению несостоявшегося организатора дебатов Шанталь Жуанно, вынужденной покинуть проект после споров о назначенной ей заработной плате, «выбор вопросов предполагает выбор ответов», что превращает правительственное обсуждение в «подтасовку».