Французский эксперт: причина протестов «жёлтых жилетов» — неуважение элиты к рабочему классу

Движение «жёлтых жилетов» во Франции — реакция на эгоизм элиты, не желающей вспоминать о существовании рабочего класса, полагает французский географ и социолог Кристоф Гийюи. Как отмечает Fox News, очень похожая обстановка сложилась в США, и американским политикам пора это осознать.

Кристоф Гийюи известен во Франции как автор ряда книг о среднем и рабочем классе страны. Недавно он дал вэбсайту Spiked длинное интервью о демонстрациях «жёлтых жилетов», потрясших французское общество и ужаснувших французское правительство.



Наши СМИ о «жёлтых жилетах» говорят мало, и это не должно вас удивлять. Вроде бы их протесты — реакция на налоги, введённые в связи с глобальным потеплением, и на камеры, фиксирующие скорость. Но, как объясняет Гийюи, на самом деле вы являетесь свидетелями восстания против глубоко эгоистичного и тупого истеблишмента, включающего в себя большую часть СМИ.



Послушайте его рассуждения и спросите себя, знакома ли вам эта ситуация. Цитирую: «Пятнадцать лет назад я заметил, что большинство представителей рабочего класса на самом деле живут очень далеко от крупнейших глобализованных городов — далеко от Парижа, Лиона и Тулузы, а также очень далеко от Лондона и Нью-Йорка.



Формально наша глобализованная экономическая модель работает хорошо. Она производит много благосостояния. Но в работе большинства населения она не нуждается. По-настоящему ей не нужны работники ручного труда, чернорабочие и даже мелкие предприниматели за пределами больших городов. Париж создаёт достаточно благосостояния для всей Франции, как и Лондон для Великобритании.



Но общество вокруг этого не построишь. «Жёлтые жилеты» объединяет то, что они живут в районах, где не осталось почти никакой работы. Они знают, что, даже если сегодня у них есть работа, завтра они могут её потерять и не найти ничего взамен.



Кроме того, элита не понимает их в культурном отношении. Иллюстрацией к этому культурному расколу служит тот факт, что большинство современных, прогрессивных общественных движений и протестов тут же получают поддержку знаменитостей, актёров, СМИ и интеллектуалов. Но никто из них не одобряет «жёлтые жилеты». Их появление повергло культурный истеблишмент в своего рода психологический шок. Точно такой же шок, какой пережила британская элита из-за голосования по брекситу — и до сих пор переживает, три года спустя. Многие избиратели хотели напомнить политическому классу, что они существуют. То же хочет сделать и французский народ с помощью «жёлтых жилетов» — заявить: «Мы существуем». Тот же феномен мы видим в популистских протестных движениях по всему миру.



Весь рост и динамизм — в крупнейших городах, но люди не могут туда просто переехать. Города недоступны, в частности из-за растущих цен на жильё. Да и в самих городах очень большое неравенство. Парижской экономике нужны руководящие кадры и квалифицированные профессионалы. Нужны ей и работники — главным образом, иммигранты — для строительной индустрии, ресторанного обслуживания и так далее. Бизнес полагается именно на эту демографическую смесь. Проблема в том, что за пределами городов по-прежнему живут люди. На самом деле, сельское население составляет большую часть французского народа.



У нас новая буржуазия, но, поскольку она очень клёвая и прогрессивная, создаётся впечатление, что классового конфликта больше нет. Действительно, трудно быть против хипстеров, когда они заявляют, что им небезразличны бедные и меньшинства. Но на самом деле эти люди в большой степени виновны в том, что рабочий класс оказывается не у дел.



Они не только получают огромные выгоды от глобализованной экономики. Они ещё и породили господствующий культурный дискурс, который делает из рабочих людей изгоев. Помните, Клинтон назвала их «достойными сожаления». Похожий взгляд на рабочий класс бытует во Франции и Великобритании. На этих людей смотрят как на какое-то племя в дебрях Амазонки. Проблемы элиты в том, что это племя очень большое.



Показательно то, как отреагировали на «жёлтые жилеты» во Франции. Протестующих тут же заклеймили ксенофобами, антисемитами и гомофобами. Представители элиты называют себя антифашистами и антирасистами, но это лишь способ защиты своих классовых интересов. Это единственный аргумент, который они могут привести в защиту своего статуса, и он больше не работает. Теперь элита напугана.



Много рассуждали о том, что требования «жёлтых жилетов» сильно разнятся. Но прежде всего это требование демократии. По сути, они хотят, чтобы их воспринимали всерьёз и интегрировали в экономический уклад.



Нам нужна культурная революция, особенно в университетах и СМИ. Нужно, чтобы они перестали оскорблять рабочий класс, перестали думать об этих людях как об умственно отсталых. Культурное уважение — это основа: без культурной интеграции не будет ни экономической, ни политической. Потом, конечно же, нам необходимо переосмыслить экономику. Это значит освобождение от неолиберальных догм. Мы должны думать не только о Париже, Лондоне и Нью-Йорке». Конец цитаты.



Если, слушая это, вы ловили себя на мысли, что Гийюи говорит не о Франции, а о вашей стране, на то есть причина. Во многом так и есть. Представьте себе, что было бы, если бы наши республиканские лидеры понимали то, что вы только что услышали. Может быть, они начали бы побеждать на выборах.



Дата выхода в эфир 16 января 2018 года.