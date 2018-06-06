Le Parisien: французские депутаты недовольны — их заставляют работать ночи напролёт
«Депутаты на грани истощения», — предупреждает французская газета Le Parisien. Как сообщает издание, председатель Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи во вторник обратился к правительству с просьбой «навести порядок в расписании» парламентариев. Он также намерен предложить на ближайшем совещании глав парламентских фракций отказаться от заседаний по выходным дням, «поскольку в прошедшем месяце это происходило в течение нескольких недель подряд».
«Нужно быть большими реалистами в том, что касается составления распорядка», — с таким пожеланием обратился глава нижней палаты парламента к правительству, ответственному за составление рабочего расписания членов Национального собрания.
Как отмечает издание, в последние несколько недель французские парламентарии должны были одновременно рассматривать законопроект об иммиграции и предоставлении убежища (поправки к которому со стороны правых и левых партий исчисляются тысячами), законопроект против сексизма и сексуальных домогательств, законопроект о сельском хозяйстве и продовольственной продукции (слушания по которому растягивались далеко за полночь из-за 2 тыс. поправок), а также вести дебаты в отношении закона о жилищной реформе (к которому на сегодняшний день внесено 3160 поправок) и закона о профессиональном образовании.
«В последние недели мы заседали по 80 часов в неделю», — признаётся председатель нижней палаты французского парламента, добавляя, что депутатам пришлось работать 17 дней подряд, без выходных.
«Помимо прямых последствий для здоровья и рабочего настроя депутатов, их подчинённых и членов их семей, все сходятся во мнении, что законы выходят плохими, и роль Национального собрания ослабевает», — отметил де Рюжи, обращая внимание на «адский темп» работы парламентских помощников, которым не доплачивают за работу в выходные или по ночам.
«Это ненормальный режим работы Национального собрания, и с этого момента он уже не позволяет принимать хорошие законы», — жалуется парламентарий.
Кроме того, де Рюжи обратился к депутатам с просьбой руководствоваться здравым смыслом. Как напоминает Le Рarisien, предложенная президентом Франции реформа государственных институтов предусматривает ограничение количества поправок к законопроектам для ускорения работы парламента.
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