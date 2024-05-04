В Харькове сообщили о сильном пожаре на одном из заводов

В Харькове на заводе в Индустриальном районе города произошёл сильный пожар, сообщает харьковский мэр Игорь Терехов.

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«В результате «прилёта» сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района», — сообщил Терехов в Telegram. Перед этим в Харькове раздался взрыв. Также взрывы раздались в Одессе на юге Украины.