В Харькове сообщили о сильном пожаре на одном из заводов
В Харькове на заводе в Индустриальном районе города произошёл сильный пожар, сообщает харьковский мэр Игорь Терехов.
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«В результате «прилёта» сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района», — сообщил Терехов в Telegram.
Перед этим в Харькове раздался взрыв.
Также взрывы раздались в Одессе на юге Украины.
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