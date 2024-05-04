Сын Куклачёва: отец пока слаб, но идёт на поправку и занимается гимнастикой
Артист Юрий Куклачёв, переживший обширный инфаркт в апреле, пока физически слаб, но идёт на поправку и занимается гимнастикой, сообщил «Аргументам и Фактам» его сын Дмитрий.
- globallookpress.com
- © Petrov Sergey/news.ru
«Папа полон сил и эмоций, готов к творческим успехам, но пока физически очень слаб. За его состоянием наблюдают врачи и пока никаких прогнозов не дают», — сказал собеседник.
Юрий Куклачёв перенёс обширный инфаркт 12 апреля.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен