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Сын Куклачёва: отец пока слаб, но идёт на поправку и занимается гимнастикой

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Артист Юрий Куклачёв, переживший обширный инфаркт в апреле, пока физически слаб, но идёт на поправку и занимается гимнастикой, сообщил «Аргументам и Фактам» его сын Дмитрий.
Сын Куклачёва: отец пока слаб, но идёт на поправку и занимается гимнастикой
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Папа полон сил и эмоций, готов к творческим успехам, но пока физически очень слаб. За его состоянием наблюдают врачи и пока никаких прогнозов не дают», — сказал собеседник.

Юрий Куклачёв перенёс обширный инфаркт 12 апреля.

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