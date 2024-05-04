Сын Куклачёва: отец пока слаб, но идёт на поправку и занимается гимнастикой

Артист Юрий Куклачёв, переживший обширный инфаркт в апреле, пока физически слаб, но идёт на поправку и занимается гимнастикой, сообщил «Аргументам и Фактам» его сын Дмитрий.

globallookpress.com

© Petrov Sergey/news.ru

«Папа полон сил и эмоций, готов к творческим успехам, но пока физически очень слаб. За его состоянием наблюдают врачи и пока никаких прогнозов не дают», — сказал собеседник. Юрий Куклачёв перенёс обширный инфаркт 12 апреля.