Сын Куклачёва подтвердил, что у его отца был обширный инфаркт
Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва Дмитрий подтвердил RT, что у его отца был обширный инфаркт.
- globallookpress.com
- © Petrov Sergey/news.ru
По его словам, артист находится в сознании.
«Молимся о его здоровье», — добавил он.
Вечером 12 апреля Куклачёву стало плохо на собственном юбилейном концерте, артиста увезли на скорой с жалобами на сердце.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен