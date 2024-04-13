Сын Куклачёва подтвердил, что у его отца был обширный инфаркт

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва Дмитрий подтвердил RT, что у его отца был обширный инфаркт.

По его словам, артист находится в сознании.

«Молимся о его здоровье», — добавил он.

Вечером 12 апреля Куклачёву стало плохо на собственном юбилейном концерте, артиста увезли на скорой с жалобами на сердце.